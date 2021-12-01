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بعد تصريحات «ميشال عون» عن الصحفي السعودي.. «ميقاتي» يواصل تصريحاته بحكومة” لا حية ولا ميتة”

بعد تصريحات «ميشال عون» عن الصحفي السعودي.. «ميقاتي» يواصل تصريحاته بحكومة” لا حية ولا ميتة”
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تواصل- فريق التحرير:

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي” إن الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، في تصريح أثار الجدل والسخرية، عقب أيام قليلة على تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون، عن الصحفي السعودي الذي اعتبر أنه أهانه على الهواء دون أن تتخذ ضده المملكة أي إجراء، وهو ما جعل تصريحاته محل سخرية وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال زيارة “ميقاتي” قصر بعبدا “أمس الأربعاء”، حيث استقبله الرئيس اللبناني ميشال عون، وعرض معه آخر المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها “عون” إلى قطر واللقاءات التي أجراها مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

فيما وضع “ميقاتي” رئيس الجمهورية نتائج زيارته الى الفاتيكان واجتماعه مع البابا فرنسيس وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان بول غالاكار.

وبعد اللقاء، اكتفى  الرئيس ميقاتي بالتأكيد ردا على سؤال “ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”.

من جانبهم اعتبر مراقبون أن تصريحات “ميقاتي” بأن “الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، بأنها معادلةٌ على طريقة “لا حيّة ولا ميتة”، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية اختصر بها واقع حكومته التي تعطلت جلساتها منذ 50 يوماً حين وقعت «في حفرة» الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت وإصرار «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على تنحية المحقق العدلي طارق بيطار.

وبحسب المراقبون، فقد دخلت الأزمة في اتجاهات سياسية وأمنية عدة وتتداخل مع النكسة الأكبر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربي على خلفية «خطيئة» وزير الإعلام جورج قرداحي ومواقفه العدائية ضد المملكة ودول الخليج.

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