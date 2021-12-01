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نيجيريا تكشف مفاجأة خطيرة بشأن متحور أوميكرون

نيجيريا تكشف مفاجأة خطيرة بشأن متحور أوميكرون
نيجيريا - مفاجأة - متحور - كورونا - أوميكرون
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا اكتُشفت في نيجيريا، وليس في جنوب أفريقيا، وهي معلومة خطيرة تكشف مدى انتشار متحور أوميكرون وسرعة انتشاره.

وقال إيفيدايو أديتيفا، المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أن أول حالة إصابة بمتغير أو متحور “أوميكرون” قد اكتُشفت في بلاده، في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن اكتشاف تلك الحالة في نيجيريا يأتي قبل أسابيع من توضيح دولة جنوب أفريقيا للعالم بشأن المتحور.

وأشارت إلى أن الدكتور إيفيدايو أديتيفا قد تراجع عن اعترافه بتلك الحالة فيما بعد، وظهورها في بلاده، موضحًا أنها من متحور دلتا وليس أوميكرون.

يذكر أن نيجيريا قد أعلنت تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون بين مسافرين وصلا من جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور أوميكرون الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر.

 

 

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