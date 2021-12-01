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براتب 23 ألف ريال.. وظائف تدريبية وتعليمية لدى كليات لينكون العالمية

براتب 23 ألف ريال.. وظائف تدريبية وتعليمية لدى كليات لينكون العالمية
وظائف لدى كليات لينكون العالمية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كليات لينكون العالمية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف تدريبية وتعليمية في عدة مجالات فنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
– مدربين / مدرسين.
 (Instructor / Trainer)
ملخص العمل:
– تبحث كلية لينكولن الدولية عن مدربين ومحاضرين (التعليم والتدريب المهني) للتدريس للطلاب، بالإضافة إلى تخطيط وإجراء الدورات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريس العملية الأخرى تتضمن التعلم العملي والنظري.
تفاصيل العمل:
– العمل 8 ساعات يوميًا (40 ساعة في الأسبوع).
– من الساعة 8:00 إلى الساعة 16:00.
– أيام العمل: من الأحد إلى الخميس.
الرواتب والمزايا:
1- راتب شهري:
– الأساسي – 18،500 ريال سعودي.
– السكن – 4،500 ريال سعودي.
– النقل – 360 ريال سعودي.
– الرحلة – 375 ريال سعودي.
– إجمالي الراتب: 23،235 ريال سعودي.
2- فوائد إضافية:
– تأمين طبي.
– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
– مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي.
– وغيرها من المزايا.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو في مجالات ذات صلة من مؤسسة معترف بها دوليًا.
– الشهادات المهنية في مجال [لحام ، اختبار غير إتلافي، كهرباء ، ميكانيكا ، مدني] تُعد ميزة إضافية.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (درجة IELTS صالحة بحد أدنى 65 نطاقات في الأكاديمية).
– ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة العملية في المجالات الصناعية والتجارية كمفتش ضمان الجودة / مراقبة الجودة [لحام ، واختبار غير مدمر ، كهربائي ، ميكانيكي ، مدني].
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس في كلية مهنية أو مركز تدريب.
– مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة باللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (كليات لينكون)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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