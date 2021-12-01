براتب 23 ألف ريال.. وظائف تدريبية وتعليمية لدى كليات لينكون العالمية

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أعلنت كليات لينكون العالمية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف تدريبية وتعليمية في عدة مجالات فنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدربين / مدرسين.

(Instructor / Trainer)

ملخص العمل:

– تبحث كلية لينكولن الدولية عن مدربين ومحاضرين (التعليم والتدريب المهني) للتدريس للطلاب، بالإضافة إلى تخطيط وإجراء الدورات والندوات وورش العمل وأنشطة التدريس العملية الأخرى تتضمن التعلم العملي والنظري.

تفاصيل العمل:

– العمل 8 ساعات يوميًا (40 ساعة في الأسبوع).

– من الساعة 8:00 إلى الساعة 16:00.

– أيام العمل: من الأحد إلى الخميس.

الرواتب والمزايا:

1- راتب شهري:

– الأساسي – 18،500 ريال سعودي.

– السكن – 4،500 ريال سعودي.

– النقل – 360 ريال سعودي.

– الرحلة – 375 ريال سعودي.

– إجمالي الراتب: 23،235 ريال سعودي.

2- فوائد إضافية:

– تأمين طبي.

– الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.

– مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي.

– وغيرها من المزايا.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية أو في مجالات ذات صلة من مؤسسة معترف بها دوليًا.

– الشهادات المهنية في مجال [لحام ، اختبار غير إتلافي، كهرباء ، ميكانيكا ، مدني] تُعد ميزة إضافية.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (درجة IELTS صالحة بحد أدنى 65 نطاقات في الأكاديمية).

– ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة العملية في المجالات الصناعية والتجارية كمفتش ضمان الجودة / مراقبة الجودة [لحام ، واختبار غير مدمر ، كهربائي ، ميكانيكي ، مدني].

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس في كلية مهنية أو مركز تدريب.

– مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة باللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم: