رغم انتشار «أوميكرون».. أول دولة تعلن استئناف الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا

تواصل- وكالات:

في أول استجابة دولية لبيان منظمة الصحة العالمية، من أجل “فتح الحدود” بعد قرارات معظم الدول بوضع جنوب أفريقيا على قوائم المنع من الدخول بسبب ظهور متحور “أوميكرون” بها، أعلنت فرنسا عن استئناف الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا السبت المقبل.

وكانت فرنسا قد قررت فرض حظر حتى 29 نوفمبر على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.

وقالت الحكومة الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي سيصدر قرارا بنهاية الأسبوع حول قيود السفر.

وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلى جمهورية جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.