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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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قبل اجتماع «أوبك».. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%

قبل اجتماع «أوبك».. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 71.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش بعد هبوط 3.9 بالمئة الثلاثاء، بحسب سكاي نيوز.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4 بالمئة أمس.

فيما يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور “أوميكرون”.

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