«التعليم القابضة» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بعدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- شريك أعمال الموارد البشرية.

(HR Business Partner)

– درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

للتقديم: (اضغط هنا).

2- مدير البرنامج.

(Program Manager)

– ما لا يقل عن 7+ سنوات من الخبرة المهنية مع سجل حافل في تقديم الاستشارات.

– المرونة التجارية لإدارة مجموعة متنوعة من المسؤوليات في بيئة ديناميكية وموجهة نحو النتائج.

– سجل حافل بالنجاح في التفاوض على الصفقات واكتساب العملاء.

للتقديم: (اضغط هنا).

3- مدير المحفظة.

(Portfolio manager)

– يفضل درجة الماجستير في (الأعمال التجارية / المالية / الاستثمار) أو مجال ذي صلة.

– خبرة مثبتة في الاستثمار وإدارة الأصول المالية كمحلل أو مساعد مدير.

للتقديم: (اضغط هنـا).

4- مدير المشروع.

(Project Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات (الاقتصاد، الإحصاء، التحليل المالي) – يفضل درجة الماجستير.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة في تحليل البيانات وأبحاث السوق وإدارة المشاريع.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– مستوى ممتاز في Word و Excel و PowerPoint و Microsoft Project.

للتقديم: (اضغط هنـا).

5- أخصائي مالي.

(Financial Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط الخبرة المسبقة.

– يفضل الحصول على مؤهل مهني في المحاسبة مثل (ACA ، ACCA ، CPP ، CFA ، CPA) – ميزة إضافية.

للتقديم: (اضغط هنـا).

نبذة عن الشركة:

شركة تطوير التعليم شركة حكومية تابعة لوزارة التعليم (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) تم تأسيسها عام 2016م وتهدف إلى توفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكلا القطاعين العام والخاص وتطوير خدمات التقنية والاتصالات في مجال التعليم العام في المملكة لرفع مستوى هذا القطاع حتى يواكب النمو المستقبلي محلياً ودوليا.