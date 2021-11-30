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بعد قرار النيابة.. «الموارد البشرية» تغلق مكتب استقدام عمالة في حفر الباطن

بعد قرار النيابة.. «الموارد البشرية» تغلق مكتب استقدام عمالة في حفر الباطن
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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تواصل-فريق التحرير :

بعد إصدار النيابة العامة، قرارًا بالقبض على مواطن ومقيم اعتديا على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحب ترخيص المكتب بسبب مخالفته لأنظمة العمل ولوائحه، وإحالته للجهات الأمنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لالتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، حيث دعت المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معًا للرصد أو من خلال الاتصال بـ19911.
ويأتي قرار النيابة العامة، استناداً إلى المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بناء على ما ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حادثة الاعتداء.

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