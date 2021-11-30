معلم ومرشد تربوي يحدد إيجابيات «التعليم عن بعد».. 14 ميزة وفائدة

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كشف المعلم والمرشد التربوي عبدالله السلطان، عن فوائد ومميزات وإيجابيات التعليم عن بعد.

وقال عبدالله السلطان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من إيجابيات التعليم عن بعد ما يلي:

1⁃ إتقان التعامل مع المنصات التعليمية.

2⁃ مهارات استخدام التطبيقات التعليمية.

3⁃ عرض الدرس بأسلوب مشوق باستخدام وسائل تعليمية متعددة.

4⁃ سهولة إعداد الواجبات و الاختبارات.

4⁃ استقبال التكليفات و المهام بكل سهولة.

6⁃ استخراج النتائج و تحليلها في وقت قصير.

7⁃ استخدام التخزين السحابي.

8⁃ مشاركة الملفات و الروابط.

9⁃ صناعة محتوى تعليمي.

10⁃ تعلّم مهارات البحث في الانترنت.

11⁃ مهارة تحويل صيغ الملفات.

12- استخدام السبورات الذكية.

13- استخدام الأنشطة التفاعلية.

14- استخدام المسابقات التعليمية.