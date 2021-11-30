معلم ومرشد تربوي يحدد إيجابيات «التعليم عن بعد».. 14 ميزة وفائدة

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كشف المعلم والمرشد التربوي عبدالله السلطان، عن فوائد ومميزات وإيجابيات التعليم عن بعد.
وقال عبدالله السلطان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من إيجابيات التعليم عن بعد ما يلي:
1⁃ إتقان التعامل مع المنصات التعليمية.
2⁃ مهارات استخدام التطبيقات التعليمية.
3⁃ عرض الدرس بأسلوب مشوق باستخدام وسائل تعليمية متعددة.
4⁃ سهولة إعداد الواجبات و الاختبارات.
4⁃ استقبال التكليفات و المهام بكل سهولة.
6⁃ استخراج النتائج و تحليلها في وقت قصير.
7⁃ استخدام التخزين السحابي.
8⁃ مشاركة الملفات و الروابط.
9⁃ صناعة محتوى تعليمي.
10⁃ تعلّم مهارات البحث في الانترنت.
11⁃ مهارة تحويل صيغ الملفات.
12- استخدام السبورات الذكية.
13- استخدام الأنشطة التفاعلية.
14- استخدام المسابقات التعليمية.
من إيجابيات التعليم#عن_بعد:
⁃إتقان التعامل مع المنصات التعليمية.
⁃مهارات استخدام التطبيقات التعليمية .
⁃عرض الدرس بأسلوب مشوق باستخدام وسائل تعليمية متعددة.
⁃سهولة إعداد الواجبات و الاختبارات .
⁃استقبال التكليفات و المهام بكل سهولة .
يتبع ..
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan)November 29, 2021