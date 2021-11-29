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الزعاق: الجمعة أول أيام «المربعانية».. ويتوقع ما سيحدث

الزعاق: الجمعة أول أيام «المربعانية».. ويتوقع ما سيحدث
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تواصل- فريق التحرير:

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام موسم المربعانية.

وأضاف في تغريدة بفيديو  نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” يوم الجمعة القادمة أول المربعانية”.

وأوضح أن قبيل دخولها- المربعانية- بأيام كحال أيامنا هذه تكون الرياح الشمالية هي السائدة، ويكون انحدارها قوي طوال المربعانية والشبط وتتسم بالصلافة (القوة مع البرودة).

وأكد على أنها هي المسئولة عن نقل البرودة من المناطق القطبية إلينا.

وأوضح “الزعاق”: أن هذه الأيام ستعيش الدول العربية الأبكر وقتًا لغروب الشمس في السنة، وإذا وصلت الشمس إلى أبكر وقت لغروبها كحال أيامنا هذه فإن قرص الشمس يغرب باتجاه القبلة تقريبًا لمدينة الرياض.

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