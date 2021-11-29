دولة أوروبية جديدة تعلن رصد أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»

تواصل – وكالات :

أعلنت الحكومة السويسرية أنها رصدت أول حالة إصابة محتملة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مع تشديدها القيود على دخول المسافرين للبلاد، للحيلولة دون وصول تلك السلالة.

وقال المكتب الاتحادي السويسري للصحة العامة على “تويتر” في وقت متأخر من أمس الأحد، إن الحالة المكتشفة تتعلق بشخص عاد إلى سويسرا من جنوب إفريقيا قبل نحو أسبوع.

وأضاف أن الفحوص الإضافية ستوضح الموقف في الأيام المقبلة، بحسب رويترز.

وألزمت سويسرا المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سلبي لدى استقلالهم طائرة إليها، على أن يدخلوا الحجر الصحي عشرة أيام عند وصولهم لأراضيها.