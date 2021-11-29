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في مخالفة للمواثيق الدولية.. «إيران» تقطع المياه بشكل كامل عن «العراق»

في مخالفة للمواثيق الدولية.. «إيران» تقطع المياه بشكل كامل عن «العراق»
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تواصل – وكالات :

قال عون ذياب عبد الله مستشار وزارة الموارد المائية في العراق، إن “إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق، إذ أثر ذلك بشكل مباشر على المناطق الحيوية المهمة في مناطق بمحافظة ديالى وبدرك وجصان وهور الحرية إضافة إلى شط العرب”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “الصباح” الحكومية، أن “تصرفات طهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية وأهمها اتفاقية عام 1975، فضلاً عن استغلالها للمياه في أعالي الحوض وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب، حيث بدأ الخزين المائي يتناقص في سد حمرين المقام على نهر ديالى، الذي شارفت مياهه على الجفاف بسب قلة هطول الأمطار وقطع إيران لمجموعة من الأنهر المغذية لنهر ديالى”.

وحذر المسؤول العراقي من أن “استمرار انقطاع الواردات المائية عن العراق ربما يؤدي إلى هجرة قسرية من مناطق جنوبي العراق، لاسيما ضمن مناطق الاهوار المهددة بالحفاف”.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت تخفيض خطتها الزراعية للعام المقبل بمعدل 50%، بسبب انخفاض المياه الواردة للعراق من كل من تركيا وإيران، فضلاً عن انحسار سقوط الأمطار في البلاد منذ أكثر من 3 أعوام.

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