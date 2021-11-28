أعلى مستوى منذ 2010.. الاستثمارات الأجنبية تقفز بنسبة 1400% في المملكة

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حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفاعًا لافتا في الربع الثاني من العام لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2010.

وقفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 1400 % على أساس سنوي.

وبلغت 13.8 مليار دولار أي ما يعادل 51.75 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 913 مليون دولار في الربع المماثل من 2020، بزيادة تعادل 12.916 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التدفقات في النصف الأول نحو 58.65 مليار ريال.

وتعود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 13.8 مليار دولار إلى صفقة البنية التحتية التي أبرمتها “أرامكو” السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بقيمة 12.4 مليار دولار.

وبالرغم من المساهمة الكبيرة لصفقة “أرامكو” في هذا المجموع، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت نموا ملحوظا بنسبة 56.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار دولار دون احتساب صفقة أرامكو، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضحت وزارة الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول بلغت نحو 15.64 مليار دولار، مقابل 2.526 مليار دولار في النصف الأول من 2020 بزيادة بواقع 13.114 مليار دولار بنسبة نمو 519 %.