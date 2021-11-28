أمريكا تطرد 27 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها

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أصدرت السلطات الأمريكية قرارًا بطرد 27 دبلوماسيا روسيا وأفراد أُسرهم، من أراضيها، بحلول 30 يناير المقبل.

وتوقفت السفارة الأمريكية في موسكو عن إصدار التأشيرات غير الدبلوماسية هذا العام، حيث أضافت الروس إلى قائمة “المواطنين بلا وطن” الذين يمكنهم التقدم بطلبات التأشيرات في دول ثالثة.

فيما علق السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، قائلًا: “دبلوماسيونا يُطردون.. مجموعة كبيرة من زملائي، 27 شخصا وأُسرهم، سيغادروننا في 30 يناير.. نحن نواجه نقصا خطيرا في العاملين”.

وكانت روسيا قد قالت من قبل إن أكثر من 100 من دبلوماسييها وأُسرهم مجبرين على الرحيل عن الولايات المتحدة منذ 2016 عندما تدهورت العلاقات بين البلدين.