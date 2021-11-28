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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. إليك رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، توفّر وظائف إدارية وبحثية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المتاحة للتقديم وفق المسميات التالية: أخصائي مالي، وعالم/ علم الجينوم، وعالم/ التصور وعلوم البيانات المتطورة، وكاتب ومحرر/ بحوث المختبرات وعمليات البنية التحتية، وأخصائي علم المحيطات/ المختبر الساحلي للبحار والموارد، ومهندس حلول المشاريع.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة والتقديم من خلال الرابط التالي :هنا.

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