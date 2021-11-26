الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

التحالف ينشر تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة في صنعاء (فيديو)

التحالف ينشر تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة في صنعاء (فيديو)
استهداف دار الرئاسة بصنعاء
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، صوراً توثق تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء فجر اليوم الجمعة.

وأظهرت الصور الفضائية تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبها وترتبط أيضاً بجبل النهدين.

وكان التحالف أكد اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب المدنيين التعرض لأي أضرار نتيجة العملية العسكرية على دار الرئاسة.

كما أعلن التحالف مساء الجمعة، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية شكلت تهديدا وشيكاً في صعدة.

مواد ذات صلة

هاشتاق #مطار_صنعاء_قاعدة_عسكرية يتصدر الترند.. ومقاطع فيديو وصور تفضح مليشيا الحوثي

هاشتاق #مطار_صنعاء_قاعدة_عسكرية يتصدر الترند.. ومقاطع فيديو وصور تفضح مليشيا الحوثي

التحالف: دمرنا 231 لغما بحريا هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة

التحالف: دمرنا 231 لغما بحريا هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة

الحوثي يبتز القبائل: 70 دولار شهرياً على الفرد أو الانضمام للمليشيا

الحوثي يبتز القبائل: 70 دولار شهرياً على الفرد أو الانضمام للمليشيا

مليشيا الحوثي تختطف 3 موظفين إضافيين بالسفارة الأمريكية في صنعاء

مليشيا الحوثي تختطف 3 موظفين إضافيين بالسفارة الأمريكية في صنعاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>