التحالف ينشر تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة في صنعاء (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
نشرت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، صوراً توثق تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء فجر اليوم الجمعة.
وأظهرت الصور الفضائية تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبها وترتبط أيضاً بجبل النهدين.
وكان التحالف أكد اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب المدنيين التعرض لأي أضرار نتيجة العملية العسكرية على دار الرئاسة.
كما أعلن التحالف مساء الجمعة، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية شكلت تهديدا وشيكاً في صعدة.
فيديو |#التحالفينشر تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة في#صنعاءفجر اليوم#نشرة_التاسعة#الإخباريةpic.twitter.com/EJG1sHzoi1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)November 26, 2021