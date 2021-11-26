هل اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون» ؟.. مختص يوضح (فيديو)

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أكد أستاذ طب المجمتع والوبائيات المساعد ،الدكتور عبد الله المليباري، أن الوضع الوبائي في المملكة ممتاز مقارنة بكثير من الدول الأخرى.

وأوضح المليباري، عبر قناة الإخبارية، أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيراً إلى أنه بدأ يتسبب في القلق لمعظم الدول.

وأضاف أن المملكة فرضت عدداً من الإجراءات التي سوف تكون كفيلة -بإذن الله- ، لنترقب الوضع ونحذر، وتستمر الحالة الوبائية ممتازة كما هي.