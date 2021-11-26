تحذير من «الصحة العالمية»: يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد

تواصل – وكالات :

قالت منظمة الصحة العالمية، أنها سنحتاج لأسابيع لفهم طبيعة متحور كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها ستشارك الدول بالمعلومات المتوفرة عن المتحور .

وأكدت الصحة العالمية في مؤتمر عقد اليوم الجمعة، أنها ستطلب من الدول اتخاذ إجراءات لمواجهة المتحور الجديد، بحسب “قناة العربية”.

وأضافت “الصحة العالمية”: “يجب علينا القلق بشأن متحور كورونا الجديد”.

من جهة أخرى، قامت فرنسا بتعليق جميع الرحلات من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد، فيما أوضح رئيس وزراء فرنسا أن بلاده تتشاور مع الزعماء الأوروبيين لاتخاذ إجراءات ضد المتحور الجديد.

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وقال علماء: إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.