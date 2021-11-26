يقوم بالبيع على الإنترنت وقت صلاة الجمعة.. ما حكم البيع والشراء

تواصل- فريق التحرير

مع تقدم الوسائل العصرية اختلفت أشكال البيع والشراء، والتي صار من أشكالها البيع والشراء من خلال الإنترنت.

وفي سؤال حول حكم البيع والشراء عبر الإنترنت وقت صلاة الجمعة، ومدى صحة هذا البيع، أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام قائلا :” أن البيع إذا كان ممن تلزمه وتجب عليه صلاة الجمعة، فلا يصح هذا البيع، وذلك لأن البيع والشراء بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة محرم وفاسد”.

وأضاف الشيخ الخثلان : ” أما إذا كان الشخص ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة مثلا، فلا بأس بأن تبيع وقت صلاة الجمعة على الإنترنت”.

ونوه الشيخ الخثلان أن الفقهاء يقيدون حرمة البيع بعد نداء الجمعة على من تلزمه صلاة الجمعة وتجب عليه.