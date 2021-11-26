الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

يقوم بالبيع على الإنترنت وقت صلاة الجمعة.. ما حكم البيع والشراء

يقوم بالبيع على الإنترنت وقت صلاة الجمعة.. ما حكم البيع والشراء
0

تواصل- فريق التحرير

مع تقدم الوسائل العصرية اختلفت أشكال البيع والشراء، والتي صار من أشكالها البيع والشراء من خلال الإنترنت.

وفي سؤال حول حكم البيع والشراء عبر الإنترنت وقت صلاة الجمعة، ومدى صحة هذا البيع، أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام قائلا :” أن البيع إذا كان ممن تلزمه وتجب عليه صلاة الجمعة، فلا يصح هذا البيع، وذلك لأن البيع والشراء بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة محرم وفاسد”.

وأضاف الشيخ الخثلان : ” أما إذا كان الشخص ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة مثلا، فلا بأس بأن تبيع وقت صلاة الجمعة على الإنترنت”.

ونوه الشيخ الخثلان أن الفقهاء يقيدون حرمة البيع بعد نداء الجمعة على من تلزمه صلاة الجمعة وتجب عليه.

مواد ذات صلة

حالة يجوز فيها تقسيط الزكاة .. تعرف عليها

حالة يجوز فيها تقسيط الزكاة .. تعرف عليها

هل يجوز  للإمام أن ينشد شيئا مفقودا داخل المسجد

هل يجوز  للإمام أن ينشد شيئا مفقودا داخل المسجد

ما حكم التمايل والتحرك أثناء التسميع في حلقات القرآن الكريم

ما حكم التمايل والتحرك أثناء التسميع في حلقات القرآن الكريم

مصاب بالوسواس القهري.. هل يخفف عنه أمور الطهارة والصلاة؟

مصاب بالوسواس القهري.. هل يخفف عنه أمور الطهارة والصلاة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>