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«الأرصاد» ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

«الأرصاد» ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقتي الشرقية والرياض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتشمل الحالة الجوية رياح نشطة وأثربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقتين، على المنطقة الشرقية وبالتحديد على محافظات ومدن “النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا”.

بينما في منطقة الرياض تشمل الحالة الجوية “الزلفى، الغاط، القويعية، المجمعة، ثادقـ، حريملاء رماح، شقراء”.

ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى، أن تبدأ الحالة الجوية الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 17:00 من مساء الجمعة .

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