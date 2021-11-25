4 عقوبات حازمة.. تحذير هام من النيابة العامة

تواصل- فريق التحرير:

جددت النيابة العامة تحذيرها من انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، مشددة على تنفيذ العقوبات بحق من يخالف تعليمات النظام.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

وكشفت عن عقوبات جريمة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بأن كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة بشأن فيروس كورونا- دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا أو نظاما، يعاقب العقوبات الآتية:

1-السجن لمدة تصل إلى (2) سنيتن.

2- غرامة تصل إلى (200) مئتي ألف ريال.

3- إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيا.

4- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.