«تحفيظ الشرقية» تطلق برنامج «تثوير» لمراجعة القرآن الشهر المقبل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية انطلاق برنامج تثوير لمراجعة القرآن الكريم لحافظات كتاب الله الشهر المقبل، بمشيئة الله.

وأوضحت تحفيظ الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، أن البرنامج فرصة لحافظات كتاب الله لمراجعة وتثبيت حفظ القرآن الكريم عبر برنامج (تثوير القرآن الكريم).

ينطلق البرنامج في مدرسة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بحي الحزام الذهبي (الخبر) ويقام البرنامج حضورياً.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج يوم الأحد 1 جمادى الأول 1443هـ، أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء.