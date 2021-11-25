الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«تحفيظ الشرقية» تطلق برنامج «تثوير» لمراجعة القرآن الشهر المقبل

«تحفيظ الشرقية» تطلق برنامج «تثوير» لمراجعة القرآن الشهر المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية انطلاق برنامج تثوير لمراجعة القرآن الكريم لحافظات كتاب الله الشهر المقبل، بمشيئة الله.

وأوضحت تحفيظ الشرقية، عبر حسابها في “تويتر”، أن البرنامج فرصة لحافظات كتاب الله لمراجعة وتثبيت حفظ القرآن الكريم عبر برنامج (تثوير القرآن الكريم).

ينطلق البرنامج في مدرسة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بحي الحزام الذهبي (الخبر)  ويقام البرنامج حضورياً.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج يوم الأحد 1 جمادى الأول 1443هـ، أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء.

 

 

مواد ذات صلة

ما حكم التمايل والتحرك أثناء التسميع في حلقات القرآن الكريم

ما حكم التمايل والتحرك أثناء التسميع في حلقات القرآن الكريم

هل الأفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟ الخثلان يجيب

هل الأفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟ الخثلان يجيب

بادرة من نادي الهلال.. تكريم اللاعب منصور مبارك بمناسبة حفظه للقرآن (فيديو)

بادرة من نادي الهلال.. تكريم اللاعب منصور مبارك بمناسبة حفظه للقرآن (فيديو)

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة