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«الموارد البشرية»: 4 مزايا للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

«الموارد البشرية»: 4 مزايا للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مزايا التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الموارد البشرية، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”: إن مزايا التسجيل في الضمان الاجتماعي الطور تشمل ما يلي:

1- الاستفادة من الحلول المقدمة

2- تسهيل إجراءات التقديم

3- يحدد استحقاقك للدعم

4- سهولة التواصل مع الدعم الفني

• التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

وفي وقت سابق، أكدتوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

وأوضحت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيلنظام الضمان الاجتماعيالمطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

 

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