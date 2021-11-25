بنظام العقود.. وظائف إدارية ومالية وتقنية بجامعة الملك خالد

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك خالد عن طرح مسابقة لوظائف بنظام العقود، وذلك وفق الشروط العامة لعقود وظائف الموارد الذاتية.
الوظائف:
1- أخصائي مالية.
2- رئيس قسم التسويق.
3- أخصائي مشتريات.
4- رئيس قسم الحسابات.
5- مدير حاضنة.
6- أخصائي تحليل نظم.
7- مصور درون وصانع محتوى.
8- مصمم جرافيك.
9- محصّل إيرادات.
10- محاسب موازنة تخطيطية.
11- مدير محتوى تقني.
12- أخصائي تحليل برامج.
تفاصيل وشروط الوظائف :
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي.
3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
4- أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
5- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.
6- ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة.
7- أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
طريقة التقديم على المسابقة :
– حفظ صور المستندات المطلوبة على جهاز المتقدم قبل البدء في عملية التسجيل ويجب أن تكون بصيغة (PDF) ومن ثم إرفاقها وسيتم حذف أي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب.
– التسجيل على موقع الجامعة الإلكتروني.
المستندات المطلوبة :
– صورة من الهوية الوطنية.
– صورة من المؤهل العلمي المطلوبة لشغل الوظائف مع إرفاق المعادلة إذا كان المؤهل صادر من جامعة غير سعودية.
– صور من شهادات الخبرة مع شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
ملاحظات هامة :
– الوظائف للسعوديين (رجال ونساء).
– للدخول على بوابة التسجيل من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية سيتم توفيره قريباَ.
– إذا واجهتك مشاكل تقنية خلال تقديمك، فضلاً تواصل معنا على البريد الإلكتروني BKA@KKU.EDU.SA.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/04/24هـ الموافق 2021/11/29م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا