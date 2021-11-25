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بنظام العقود.. وظائف إدارية ومالية وتقنية بجامعة الملك خالد

بنظام العقود.. وظائف إدارية ومالية وتقنية بجامعة الملك خالد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك خالد عن طرح مسابقة لوظائف بنظام العقود، وذلك وفق الشروط العامة لعقود وظائف الموارد الذاتية.

الوظائف:

1- أخصائي مالية.

2- رئيس قسم التسويق.

3- أخصائي مشتريات.

4- رئيس قسم الحسابات.

5- مدير حاضنة.

6- أخصائي تحليل نظم.

7- مصور درون وصانع محتوى.

8- مصمم جرافيك.

9- محصّل إيرادات.

10- محاسب موازنة تخطيطية.

11- مدير محتوى تقني.

12- أخصائي تحليل برامج.

تفاصيل وشروط الوظائف :

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

4- أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.

5- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

6- ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة.

7-  أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على المسابقة :

– حفظ صور المستندات المطلوبة على جهاز المتقدم قبل البدء في عملية التسجيل ويجب أن تكون بصيغة (PDF) ومن ثم إرفاقها وسيتم حذف أي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب.

– التسجيل على موقع الجامعة الإلكتروني.

المستندات المطلوبة :

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهل العلمي المطلوبة لشغل الوظائف مع إرفاق المعادلة إذا كان المؤهل صادر من جامعة غير سعودية.

– صور من شهادات الخبرة مع شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

ملاحظات هامة :

– الوظائف للسعوديين (رجال ونساء).

– للدخول على بوابة التسجيل من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية سيتم توفيره قريباَ.

– إذا واجهتك مشاكل تقنية خلال تقديمك، فضلاً تواصل معنا على البريد الإلكتروني BKA@KKU.EDU.SA.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1443/04/24هـ الموافق 2021/11/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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