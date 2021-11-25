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سعره بـ«الدولار».. انتشار سرقة «ديبّو البيئة» في لبنان

سعره بـ«الدولار».. انتشار سرقة «ديبّو البيئة» في لبنان
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تواصل – فريق التحرير:

تتعرّض الكثير من السيارات في لبنان للسّرقة، حيث يتم ذلك بواسطة “الكسر أو الخلع” أو عبر آلية معينة.

وفي الفترة الأخيرة، نشطت عملية سرقة من نوع آخر، إذ لا يتم سرقة السيارة بأكملها، بل يتم فقط استهداف “ديبو البيئة” من المركبات المركونة على جوانب الطرقات، حسب “لبنان24”.

وكما هو معروف بين الأشخاص الذين يعملون في تصليح وبيع السيارات، فإن “ديبّو البيئة” يعتبرُ غالي الثمن، ولهذا تتم عملية سرقته عبر فكّه من أسفل السيارة.

وتعتبر المادة التي يتضمنها “الديبو” المرتبط بعادم السيارة، ثمينة جداً، وتُباع بأكثر من 300 دولار أمريكي في السوق المخصّص لها.

ورصدت بعض التقارير مؤخرًا، ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265%، في بيروت وحدها، على أثر الأزمة التي تشهدها البلاد، وسط ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة.

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