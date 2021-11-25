«المسند» يتوقع: حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق، عبدالله المسند، أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام.

وأوضح “المسند”، عبر تغريدات على حسابه بتويتر، اليوم الخميس، أن مركزاً للضغط الجوي المرتفع “H” جثم فوق أجواء المملكة، متوقعاً أن يتسبب ذلك في غلق الأبواب بوجه المنخفضات الجوية المقرونة بالرطوبة الجوية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتوقع أن تستمر الوضعية السلبية تلك لأكثر من 5 أيام، منوها بنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على الدوادمي، وعفيف، وتربة، والخرمة، ومهد الذهب، والقصيم، وحائل، والسليل.