الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المسند» يتوقع: حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام

«المسند» يتوقع: حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق، عبدالله المسند، أن تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي لمدة 5 أيام.

وأوضح “المسند”، عبر تغريدات على حسابه بتويتر، اليوم الخميس، أن مركزاً للضغط الجوي المرتفع “H” جثم فوق أجواء المملكة، متوقعاً أن يتسبب ذلك في غلق الأبواب بوجه المنخفضات الجوية المقرونة بالرطوبة الجوية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتوقع أن تستمر الوضعية السلبية تلك لأكثر من 5 أيام، منوها بنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على الدوادمي، وعفيف، وتربة، والخرمة، ومهد الذهب، والقصيم، وحائل، والسليل.

مواد ذات صلة

توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سماء غائمة وانخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سماء غائمة وانخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة على هذه المناطق

«المسند» يتوقع: لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة المقبلة أي حالة مطرية

«المسند» يتوقع: لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة المقبلة أي حالة مطرية

توقعات الطقس.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق

توقعات الطقس.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>