الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في إثيوبيا فورًا ودون شروط

تواصل – وكالات:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف فوري للقتال في إثيوبيا دون أي شروط مسبقة.

وقال غوتيريس عبر موقع التواصل تويتر: “عملية السلام هنا في كولومبيا تلهمني لتوجيه نداء عاجل لأطراف الصراع في إثيوبيا لوقف إطلاق النار على الفور، ودون شروط مسبقة لإنقاذ البلاد”، وفق”سبوتنيك”.

وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أمس، بزيارة رسمية إلى بوجوتا عاصمة كولومبيا حيث التقى مع رئيس البلاد إيفان دوكي.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، قبل 11 شهرا، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا.