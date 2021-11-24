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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الحربي: تسريب بيانات الآلاف في «فايرفوكس».. و3 إجراءات مهمة للوقاية

الحربي: تسريب بيانات الآلاف في «فايرفوكس».. و3 إجراءات مهمة للوقاية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني سالم الحربي تسريب بيانات آلاف من مستخدمي متصفح فايرفوكس بسبب ثغرات خطيرة في المتصفح.

وقال الحربي، عبر “تويتر”، إن هذه الثغرات تمكن المخترقين والهاكرز من الوصول إلى كلمات المرور، وعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم والموقع أيضا والبيانات المهمة على الأجهزة.

ونصح الحربي بما يلي للوقاية من تسريب البيانات:

– تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات التي دخلت لها من خلال متصفح فايرفوكس

– مسح بيانات المتصفح بشكل عاجل

– مسح ملفات الارتباط للضرورة

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