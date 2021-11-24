بالفيديو.. مختص يوضح مزايا «العقود الإلكترونية»

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تحدث المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك عن مزايا العلاقة التعاقدية والعقود الإلكترونية لاسيما في حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وأوضح المبارك، وفقا لـ”الإخبارية”، أن العقود الإلكترونية من ضمن التحول الرقمي الذي نباهي به في العالم الآن، لأننا استثمرنا التقنية بالشكل الصحيح، في جميع مجالات الحياة، وهذه من ثمار الرؤية المباركة.

وقال إن العقود الإلكترونية وضعت لضبط العلاقة التعاقدية بين الموظف وبين المنشأة بحيث تشرف الوزارة وتحفظ حقوق الطرفين وتنظم العلاقة التعاقدية.

وأضاف المبارك “أن العقود الإلكترونية لها أهمية كبيرة لأن العقود الإلكترونية مربوطة مع الجهات المختصة كلها، ولو وجد أي خلل لا يجاز العقد، وسابقا في العقود الورقية كانت هناك تجاوزات، وقد يحدث تلاعب أو ثغرات بما يضر بأطراف العلاقة التعاقدية”.