«مفاجأة في عملية اغتيال الكاظمي».. اعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية

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كشفت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية لسبب متعلق باستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكدت صحيفة “السومرية” أن قوة أمنية خاصة اعتقلت مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي.

وعن سبب الاعتقال أوضحت الصحيفة أن الشبلي قام بتفجير إحدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتهمة تضليل لجنة التحقيق.

يذكر أن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي كان قد صرح في وقت سابق عن عملية الاغتيال قائلاً :” إننا نعرفهم جيدا وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي”.

وأوضح الكاظمي حينها أن استهداف منزله تم بتوجيه طائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر ، وهو عمل جبان ولا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين.