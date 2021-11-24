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أمريكا تحذر إيران: لن نقف متفرجين إذا اقتربت طهران من الحصول على القنبلة النووية

أمريكا تحذر إيران: لن نقف متفرجين إذا اقتربت طهران من الحصول على القنبلة النووية
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تواصل – وكالات:

حذّر المبعوث الأميركي إلى إيران ، اليوم، من أنالولايات المتحدةالأميركية لن تتخذموقف المتفرج إذا اقتربتطهرانمن الحصول على القنبلة النووية.
وكان روبرت مالي المبعوث الأميركي قد حذر طهران في وقت سابق من الاقتراب لنقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر.

وقال روبرت مالي :”سيأتي وقت إذا استمرت إيران في هذه الوتيرة من التقدم الذي حققته، سيكون من المستحيل، حتى لو كنا سنعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، استعادة المكاسب” التي حققها الاتفاق.

وأشار مالي إلى أن الولايات المتحدة تشترك في “أهداف” مع خصميها روسيا والصين “لأننا نريد تجنب تلك الأزمة التي ستنشب إذا استمرت إيران في مسارها الحالي”.

وأضاف “وأريد أن أكون واضحا، لأنه لا غموض بشأن ما يبدو أنهم يفعلونه الآن، وهو إبطاء المحادثات النووية وتسريع التقدم في برنامجهم النووي”.

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