تطورات جديدة.. سيناريوهات لبنان لمصالحة المملكة وما دخل «البيطار»؟

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وضعت القيادة في لبنان أكثر من سيناريو للخروج من أزمته مع المملكة ودول الخليج، والتي يظهر منها حرص “حزب الله” الشديد على المساومة في استقالة جورج قرداحي وزير الإعلام، من أجل الإطاحة بالقاضي “البيطار” من تحقيقات مرفأ بيروت.

ويبدو ان “حزب الله” لا يهمه وجود “قرداحي” من عدمه في الحكومة، ولكنه انتهز فرصة الأزمة التي أحدثها بتصريحاته عن المملكة، كورقة ضغط من أجل تغيير مسار تحقيقات المرفأ المتورط فيها قياداته وإبعاد القاضي “بيطار”.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة الجريدة الكويتية، فإن أحد السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة ينص على العودة إلى تطبيق الدستور في قضية التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، فلا يتولى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق مع رؤساء ونواب ووزراء، ويكون ذلك من صلاحية المجلس النيابي. وفي المقابل، تعود الحكومة إلى العمل وتعقد جلسة بحضور وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يتم الضغط عليه من الوزراء، فيخرج ليتلو البيان الختامي للحكومة، وبعدها يقدّم استقالته.

وحسب الصحيفة، كان يفترض لهذه الصيغة أن ترى النور هذا الأسبوع، لكنها تعثرت لحسابات عديدة، إذ رفض رئيس الجمهورية ميشال عون هذا المخرج القضائي في حين لا يمانع من استقالة قرداحي.

أما “حزب الله” فلا يوافق على استقالة الوزير بالمجان، وربما يقبلها إذا حصل على تنازل يتمثل في إزاحة البيطار، بالتوافق مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على أن تُعيَّن القيادية في “المردة” فيرا يمين وزيرة للإعلام، بدلاً من قرداحي، وفق ما تقول مصادر متابعة.

تُترك الأمور حالياً كي تنضج أكثر من خلال الاتصالات الجارية في الكواليس السياسية، فكل القوى في لبنان أصبحت على يقين بأنه لابد من الوصول إلى حلّ يقوم على تسوية شاملة، ووضع كل الملفات العالقة بسلّة واحدة يتم التوافق عليها.