وظائف شاغرة بمؤسسة البريد لحملة البكالوريوس

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أعلنت مؤسسة البريد “سبل”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من أبناء المملكة، للعمل في مجال الاستثمار، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1 – مدير عام الاستثمار (Investment GM)

الشروط:

1 – درجة البكالوريوس في المالية أو ما يعادلها.

2 – يفضل ماجستير في العلوم المالية أو ما يعادلها.

3 – يفضل الحصول على الشهادات المهنية مثل CFA ، و Chartered Accountancy.

4 – ما لا يقل عن 20 عامًا من الخبرة ذات الصلة في قيادة هيكلة رأس المال وإدارة الاستثمار ، بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (سُبل):

– رابط التقديم:

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