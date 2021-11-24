وظائف شاغرة بمؤسسة البريد لحملة البكالوريوس

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أعلنت مؤسسة البريد “سبل”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس من أبناء المملكة، للعمل في مجال الاستثمار، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1 – مدير عام الاستثمار (Investment GM)
الشروط:
1 – درجة البكالوريوس في المالية أو ما يعادلها.
2 – يفضل ماجستير في العلوم المالية أو ما يعادلها.
3 – يفضل الحصول على الشهادات المهنية مثل CFA ، و Chartered Accountancy.
4 – ما لا يقل عن 20 عامًا من الخبرة ذات الصلة في قيادة هيكلة رأس المال وإدارة الاستثمار ، بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لـ (سُبل):
– رابط التقديم: