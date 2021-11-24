لـ«سبب عجيب».. بريطانيا تخسر الطائرة المقاتلة الأغلى قبالة سواحل مصر

تواصل – وكالات:

انتهت التحقيقات الأولية إلى أن السبب وراء تحطم مقاتلة “إف- 35” البريطانية الباهظة الثمن قبالة سواحل مصر يعود إلى خلل في وسيلة رخيصة جدا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم، أن المحققين في حادثة تحطم المقاتلة “إف- 35” في مياه البحر المتوسط، يعتقدون أن السبب وراء الحادثة يعود إلى عدم خلع أغطية المطر الرخيصة بشكل صحيح عن الطائرة.

فيما يعتقد مسؤولون أن محرك الطائرة الشبحية سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات “كوين إليزابيث”، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك، مما أجبر الطيار بعيد الإقلاع على القفز من طائرته حسب “سكاي نيوز”.

العجيب في الحادثة أن الطائرة التي يبلغ ثمنها أكثر من 130 مليون دولار، تحطمت بسبب غطاء لا يزيد ثمنه في أقصى تقدير على مئات الدولارات.

وتخشى بريطانيا والولايات المتحدة أن تسعى روسيا للحصول على الحطام، مما يؤدي إلى كشف أسرار الطائرة الأكثر تطورا في العالم.