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باحث يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط عالمياً

باحث يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط عالمياً
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، معلقًا على أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا: إنه أُخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك عمليات سحب من الاحتياطي الاستراتيجي، وأن البيت الابيض عندما كان يتحدث عن السحب من المخزون الاستراتيجي، كانت الكمية ثابتة، وهذه ليس مفاجئًا بالنسبة للأسواق التي كانت متوقعة حدوث هذا منذ أسابيع.

وكشف الدندني لـ”العربية” عن السبب الثاني الذي أرجعه إلى أن أسواق النفط تعلم جيدًا أنه لا علاقة لزيادة إمدادات النفط، بما يفعله تكتل دول المخزونات الاستراتيجية، وتنسيق الجهود، وأن التوازن في الأسواق لا زال سيد الموقف.

وأوضح أن “أوبك” لديها أدواتها وأنها تستطيع في ديسمبر، تقييم الأوضاع بالنظر إلى الفجوة ومعالجتها، وتقدر حجم العرض، واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

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