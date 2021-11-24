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«حمدوك» يعلن فتح تحقيق في انتهاكات 25 أكتوبر بالسودان

«حمدوك» يعلن فتح تحقيق في انتهاكات 25 أكتوبر بالسودان
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تواصل – وكالات:

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من أكتوبر الماضي.

وقال حمدوك في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لـ”قوى الحرية والتغيير” المعارض إن “تحقيقاً فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي والتي قتل خلالها 41 شخصا”، وفقا لـ”وكالة الأنباء السودانية”.

ووقع حمدوك مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا جديدا في 21 نوفمبر الجاري، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد نحو شهر من عزله.

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