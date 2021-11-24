قفزة غير مسبوقة في أسعار البنزين بأمريكا.. و«بايدن»: لن نقف مكتوفي الأيدي

تواصل- فريق التحرير:

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة غير مسبوقة في ارتفاع أسعار البنزين، الأمر الذي أثار حالة غضب في الشارع الأمريكي، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للخروج والتوعد بإنهاء تلك الأزمة.

وتعهد “بايدن”، بأن بلاده سوف تجتاز القفزة التي شهدتها أسعار البنزين، وقال في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن سحبا منسقا من الاحتياطيات النفطية في عدد من الدول سيساهم في التعامل مع نقص في الإمدادات.

وأضاف الرئيس بايدن أنه لا يبدو أن شركات النفط والوقود تمرر هبوطاً في أسعار الخام إلى المستهلكين.

وقال إن زيادات الأسعار تنحسر في العادة بمرور الوقت لكن “هذا لا يعني أننا ينبغي أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر حتى تهبط الأسعار من تلقاء نفسها.

فيما حثت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، شركات الطاقة الأمريكية على زيادة المعروض من النفط في وقت تحقق فيه “أرباحا هائلة” لمساعدة مسعى الرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين للأسر الأمريكية.

وتوقعت الوزيرة، أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة بالتراجع في الأسابيع القليلة القادمة.