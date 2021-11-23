الموارد البشرية: 3 أهداف لتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف تجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لـ 3 أشهر كحد أدنى كالتالي:
– خيارات مدد متعددة في تجديد وإصدار الإقامة ورخص العمل.
– مرونة أكثر في العلاقة التعاقدية.
– إدارة أكفأ للسيولة النقدية.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن للمنشآت دفع الرسوم كل “3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً”.
أهداف تجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لـ 3 أشهر كحد أدنى.pic.twitter.com/ajtrCVGiLD
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)November 23, 2021