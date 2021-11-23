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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الموارد البشرية: 3 أهداف لتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي

الموارد البشرية: 3 أهداف لتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف تجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لـ 3 أشهر كحد أدنى كالتالي:

– خيارات مدد متعددة في تجديد وإصدار الإقامة ورخص العمل.

– مرونة أكثر في العلاقة التعاقدية.

– إدارة أكفأ للسيولة النقدية.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن للمنشآت دفع الرسوم كل “3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً”.

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