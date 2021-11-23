وزير الداخلية اللبناني: لابد من استقالة جورج قرداحي والاعتذار للخليج

تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في تصريحات صحفية، أن اللبنانيين يتعرضون لحياة وأزمة اقتصادية خانقة، بسبب الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي مع دول الخليج.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فقد اعتبر مولوي أن حل الأزمة يبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، والتي طال انتظارها.

وأضاف مولوي أن الأمر كان يجب ألا يستغرق أكثر من شهر حتى تتم تسوية الأزمة، منوها كان يجب أن يستقيل على الفور، كل تأخير يلحق ضررا أكبر باللبنانيين داخليا وخارجيا.

ونوه مولوي أن قرداحي لن يستقيل لأنه يحتاج إلى موافقة مؤيديه السياسيين، بمن فيهم حزب الله.

كما حذر من إمكانية توسيع نطاق حظر الاستيراد السعودي ليشمل جميع أنواع التجارة مع دول الخليج، ما قد يهدد أيضا توظيف أو إقامة اللبنانيين الذين يعيشون هناك.

وشدد في حديثه قائلا :” يجب ألا ننتظر إحكام الخناق على أعناق جميع اللبنانيين حتى نتخذ الإجراءات التي كان من الممكن أن نتخذها في وقت سابق وبشكل أسهل”.