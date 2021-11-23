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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«ريف» يعلن عن 4 قطاعات يدعمها في المدينة المنورة.. تعرف عليها

«ريف» يعلن عن 4 قطاعات يدعمها في المدينة المنورة.. تعرف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

نشر برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”، التابع لوزارة البيئة المياه والزراعة، تدوينة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، يوضح فيها القطاعات الأربعة التي يدعمها البرنامج في منطقة المدينة المنورة.

وجاء المنشور في شكل صورة معلوماتية “إنفوجراف”، توضح القطاعات التي تدعمها بالمدينة المنورة وهي:

– قطاع النحل وإنتاج العسل.

– قطاع الفاكهة.

– قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد.

– قطاع المحاصيل الزراعية.

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