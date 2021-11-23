مركبة تسقط في بحر كورنيش جازان وإنقاذ قائدها في اللحظات الأخيرة

تواصل- فريق التحرير:

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر، بلاغًا اليوم بانقلاب مركبة على الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، وغرقها في البحر فيما تم إنقاذ السائق.

وفقد قائد المركبة وهي من نوع “تويوتاكورولا” السيطرة عليها، مما جعلها تنحرف عن الطريق وسقوطها وسط كورنيش جازان الشمالي بجوار المدينة الجامعية، وبتدخل المارة أنقذوا قائد المركبة.

فيما تم توجيه فرقة اسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجد شخص حالته الصحية مستقرة وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت الجهات المعنية عملية استخراج المركبة من البحر.