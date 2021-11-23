«ترامب» ينال الحزام الأسود في رياضة لم يمارسها

تواصل – وكالات:

حصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو التي لم يمارسها في حياته قط.

وتسلم ترامب الشهادة الفخرية من رئيس الأكاديمية العالمية لهذه الرياضة، الكوري الجنوبي، لي دونغ سوب، خلال حفل تسليم الشهادة والحزام في منزله، بمار لاغو بولاية فلوريدا الأميركية، حسب “سكاي نيوز”.

تعرف الشهادة التي حصل عليها ترامب باسم “دان تسعة” بينما يعتبر الحزام الأسود في التايكوندو هو أعلى شهادة في هذه الرياضة القتالية.

وأكدت الأكاديمية العالمية لرياضة التايكوندو أن التكريم لا علاقة له بأي قضايا سياسية أخرى.

وتعني هذه الشهادة أن ترامب يحمل الآن نفس المستوى الذي يحمله الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي حصل على المستوى “دان التاسعة الفخرية” عام 2013 وهو أيضًا مثل ترامب لم يمارس التايكوندو.