الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ترامب» ينال الحزام الأسود في رياضة لم يمارسها

«ترامب» ينال الحزام الأسود في رياضة لم يمارسها
0

تواصل – وكالات:

حصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الحزام الأسود في رياضة التايكوندو التي لم يمارسها في حياته قط.

وتسلم ترامب الشهادة الفخرية من رئيس الأكاديمية العالمية لهذه الرياضة، الكوري الجنوبي، لي دونغ سوب، خلال حفل تسليم الشهادة والحزام في منزله، بمار لاغو بولاية فلوريدا الأميركية، حسب “سكاي نيوز”.

تعرف الشهادة التي حصل عليها ترامب باسم “دان تسعة” بينما يعتبر الحزام الأسود في التايكوندو هو أعلى شهادة في هذه الرياضة القتالية.

وأكدت الأكاديمية العالمية لرياضة التايكوندو أن التكريم لا علاقة له بأي قضايا سياسية أخرى.

وتعني هذه الشهادة أن ترامب يحمل الآن نفس المستوى الذي يحمله الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي حصل على المستوى “دان التاسعة الفخرية” عام 2013 وهو أيضًا مثل ترامب لم يمارس التايكوندو.

مواد ذات صلة

ترامب: أمريكا أصبحت أضحوكة وستختفي بعد 3 سنوات

ترامب: أمريكا أصبحت أضحوكة وستختفي بعد 3 سنوات

سكرتيرة «ترامب»: الرئيس استخدم «ماكياجي» قبل إلقاء خطابه في قمة الرياض 2017

سكرتيرة «ترامب»: الرئيس استخدم «ماكياجي» قبل إلقاء خطابه في قمة الرياض 2017

«ترامب» يسخر من «بايدن» أثناء لعب الجولف (فيديو)

«ترامب» يسخر من «بايدن» أثناء لعب الجولف (فيديو)

«ترامب» يدعو «بايدن» للاستقالة على خلفية الوضع في أفغانستان

«ترامب» يدعو «بايدن» للاستقالة على خلفية الوضع في أفغانستان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة