وظائف شاغرة بهيئة سوق المال.. البكالوريوس 8500 ريال والماجستير 11 ألف ريال

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أعلنت هيئة السوق المالية برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2022م) الدفعة (العاشرة) عن وظائف شاغرة بعد اجتياز برنامج للتدريب برواتب مجزية.

وقالت الهيئة، إنه إيماناً بمسئوليتها المجتمعية، لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية، وتسعى الهيئة لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والرغبة في التطوير، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أهداف البرنامج

1- التأهيل على رأس العمل: التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

2- الحصول على الشهادات المهنية: دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

3- تنمية الجدارات الوظيفية: اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل المثال: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، ادارة الوقت

4- رفع مستوى المعرفة: الاطلاع والالمام بالأنظمة و اللوائح و اجراءات العمل ذات العلاقة.

معلومات عامة عن البرنامج

– مدة البرنامج: اثنا عشر (12) شهراً تقويمياً.

التخصصات المطلوبة:

– (المالية، الاستثمار، تمويل الشركات، مالية وبنوك، تمويل تجاري، إدارة أصول، التقنية المالية، القانون، أنظمة ، قانون مالي، قانون تجاري، قانون دولي، الدراسات القضائية تجارية أو إدارية، حقوق، التزام وتشريعات، المحاسبة الجنائية، محاسبة، محاسبة مالية، المراجعة والتدقيق، النظم المحاسبية، المحاسبة الجنائية، التقنية المالية، الموارد البشرية، إدارة، إدارة أعمال، مخاطر، علاقات عامة، إعلام، تسويق، صحافة، هندسة نظم، هندسة صناعية، إدارة مشاريع، اقتصاد، علم البيانات، الهندسة الالكترونية، هندسة حاسب، نظم معلومات، نظم معلومات إدارية، علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة شبكات، أمن معلومات، هندسة برمجيات، هندسة النظم، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات) أو ما يعادلها .

المزايا التدريبية

1- تدريب على رأس العمل (O.J.T).

2- تدوير وظيفي.

3- توجيه وإرشاد شخصي.

4- برامج وحلقات تدريب داخلي.

5- حلقات تعريف ونقاش.

6- مشاركة في الاجتماعات.

7- تقديم عروض.

شروط اجتياز البرنامج:

يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:

1- تقرير عمل مشارك: تقديم تقرير أسبوعي عن المهارات والمعارف التي تعلمها المتدرب وفق النموذج المخصص لذلك.

2- تقييم أداء مشارك: يتم تقييم أداء المتدرب بشكل دوري من قبل المشرف التدريبي.

3- اجتياز اختبار الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME1): حصول المتدرب على الشهادة خلال مدة البرنامج.

4- تقديم ورقة عمل أو مشروع بنهاية البرنامج: يقدم المتدرب ورقة عمل تتضمن تقييم لتجربته في البرنامج أو مشروع ضمن نطاق عمل الهيئة.

5- الالتزام بالتفرغ التام: يتم تطبيق نظام العمل على حالات الغياب بدون عذر خلال مدة البرنامج.

6- الالتزام بقواعد السلوك المهني: يتعين على المتدرب الالتزام التام بقواعد السلوك المهني في الهيئة.

المزايا والتعويضات:

1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:

– درجة البكالوريوس (8,500) ريال.

– درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (11,000) ريال.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.

5- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.

6- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.

7- التطوير الشخصي والمهني.

8- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

شروط التقديم:

1- التفرغ التام.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

3- أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة صادرة أو معتمدة من قِبَل وزارة التعليم، ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

4- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.

5- أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن:

– اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس 27 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ, ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج.

– اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 30 ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ, ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺮج.

6- تقديم نتيجة اختبار مستوى لغة إنجليزية شريطة أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة.

7- تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.

8- اجتياز المقابلات الرسمية.

موعد التقديم:

– (قريباً) سيتم الإعلان عن برنامج الهيئة لتأهيل الخريجين المتفوقين – الدفعة العاشرة في الربع الثاني من عام 2022م،

طريقة التقديم:

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