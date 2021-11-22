طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة وضباب ورياح نشطة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي .كما لا يستبعد تكون الضباب على مناطق القصيم، حائل، الشرقية والرياض.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين حالة البحر متوسط الموج.