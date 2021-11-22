مفاجأة تكشفها «مداحة الأعراس» التي استقبلت وزير الموارد البشرية بالزغاريد

تواصل- فريق التحرير:

ما زالت تتكشف تفاصيل مفاجئة حول الفيديو الذي أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لامرأة تستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داخل الوزارة بالزغاريد وأبيات الشعر.

والمرأة هي “مداحة الأعراس” المعروفة بأم عائض، والتي كشفت مفاجأة بشأن حضورها بدعوة من إحدى الموظفات، ثم تهرب الموظفة منها بعد الجدل الذي أثير وعدم ردها عليها.

وقالت “أم عايض” في تصريحات نقلتها “صحيفة عكاظ”، أنه جرى التنسيق معها للترحيب بالوزير قبل المناسبة بـ15 يوما عن طريق موظفة “تحتفظ باسمها ورقمها ومحادثاتها”، وجهت لها الدعوة للمشاركة بمناسبة الترحيب بالوزير احتفاءً بتعيينه.

وقالت:” حضرت بالوقت المحدد، ودخلت الموقع في الساعة السابعة والنصف صباحا، وقمت بواجبي في استقبال الوزير والترحيب به وبكافة الحضور، دون اعتراض من أحد”.

وقالت: أستغرب استنكار البعض ما قمت به، علما أن طبيعة عملي معروفة وهي “الاستقبال”، وأساس عملي في الأفراح والمناسبات الترحيب والزغاريد والمدح والثناء، وأشارت إلى أنها مجرد مدعوة للمشاركة في استقبال الوزير، ولم تتقاضَ أي مبالغ مادية.

وكشفت أن مسؤولين في الوزارة طلبوا منها حذف فيديوهات الاستقبال، رغم أنها مناسبة عامة وليست خاصة، مؤكدة أنها حاولت الاتصال بالموظفة صاحبة الدعوة ولكنها حتى اللحظة لم ترد على اتصالاتها المتكررة.

ودافع مسؤولو الوزارة في رد لصحيفة «عكاظ» بأنه اجتهاد فردي من موظفة “وستتم محاسبتها وفق الأنظمة”.