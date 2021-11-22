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«التجارة» تستدعي 1119 مركبة «مرسيدس S-Class».. لهذا السبب

«التجارة» تستدعي 1119 مركبة «مرسيدس S-Class».. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، استدعاء 1119 مركبة مرسيدس “S- Class”، موديل 2021- 2022.

وأوضحت التجارة أن قرار الاستدعاء شمل 948 سيارة لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم بالوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي، وهو ما قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

كما شمل الاستدعاء 171 سيارة أخرى لوجود خلل في تثبيت تهوية مضخة الوقود، ما قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حـادث.

ودعت أصحاب تلك السيارات إلى التواصل مع الشركة لإصلاح تلك العيوب مجانًا، بعد التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبرrecalls.sa.

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