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روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن انفجار مرفأ بيروت.. والحكومة اللبنانية تُعلق

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن انفجار مرفأ بيروت.. والحكومة اللبنانية تُعلق
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو سلمت الجانب اللبناني الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار.

وأضاف “لافروف”: “استجبنا لطلب الحكومة اللبنانية وسلمناها صور الأقمار الصناعية المتوفرة لدينا الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، ونأمل أن تساعد في التحقيق”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب، أنه تسلم من روسيا صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ لبنان، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمها للقضاء لعلها تسهم في كشف حقيقة ما حدث – على حد قوله-.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجريت في موسكو اليوم، بين وزير الخارجية الروسي ونظيره اللبناني، والتي تركزت على تطورات الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت روسيا قبل أيام إن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس تستعد لتسليم صور لموقع الانفجار، بناء على طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.

يأتي هذا بعد مرور أكثر من عام على وقوع انفجار مرفأ بيروت والذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين، حيث عانى التحقيق من تأخير واتهامات متبادلة، مما يحول دون تحديد الطرف المسؤول عن الكارثة.

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