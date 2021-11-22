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مليشيا الحوثي تحاصر منزل محافظ ذمار وتنهب محتوياته

مليشيا الحوثي تحاصر منزل محافظ ذمار وتنهب محتوياته
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تواصل- فريق التحرير

في انتهاك جديد لما تقوم به مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، أقدمت على محاصرة منزل محافظ ذمار ونهب محتوياته.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية، فقد اقتحمت الميليشيا، منزل محافظ ذمار في الحكومة الشرعية، وطردت أسرته منه قبل أن تستولي عليه.

ونقلت عن شهود عيان أن عناصر المليشيا المسلحة،  حاصرت منزل محافظ ذمار “علي القوسي” في حي السنينة بالعاصمة صنعاء، بعدة أطقم وعربات عسكرية.

وأضاف الشهود أن عناصر الميليشيا نفذوا عملية اقتحام للمنزل وانتشروا داخله، قبل أن يطردوا أفراد الأسرة دون السماح لهم بأخذ أي من مستلزماتهم أو مقتنياتهم الشخصية.

وكانت ميليشيا الحوثي حاكمت عددا من القيادات التابعة للشرعية من مدنيين وعسكريين وأصدرت المحاكم التابعة للميليشيا حكما بمصادرة أملاكهم.

وقدر قيمة ما نهبته المليشيا بحوالي 100 مليون دولار، عن طريق من تسميه “الحارس القضائي”،  المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية “صالح الشاعر”، وذلك بحسب تقديرات لوزارة الخزانة الأمريكية.

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