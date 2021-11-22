تعميم من النقل لـ 5 موانيء بالمملكة باتخاذ هذا القرار

تواصل- فريق التحرير

تستهدف الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للموانئ تطعيم البحارة العاملين على ظهر السفن بالمملكة، الراغبين بالحصول على لقاح فيروس كورونا.

وتشمل مبادة الهيئة 5 موانئ بالمملكة وهي:

1-ميناء جدة الإسلامي.

2- ميناء الجبيل التجاري.

3- ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.

4- ميناء ينبع التجاري.

5- ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وفي تعميم حديث أكدت الهيئة على ضرورة إخطار الوكلاء البحريين السفن العاملة تحت وكالتهم وترفع علم المملكة بمضمون المبادرة.

وطالبت بحصر البحارة الراغبين بالحصول على اللقاح في الموانئ، وأن يتم التنسيق مع نقاط الاتصال بالميناء والمركز الصحي في الميناء للحصول على اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أمس تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالة وفاة واحدة، و48 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538.590) حالة.