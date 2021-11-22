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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«مجلس التعاون»: نرفض أي تطاول على دول الخليج من الجانب اللبناني

«مجلس التعاون»: نرفض أي تطاول على دول الخليج من الجانب اللبناني
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تواصل- وكالات:

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف: إن دول التعاون لم تتخلَ يوماً عن لبنان، ولا يستطيع أحد أن يُقلل من أهمية مشاركة مجلس التعاون مساعدة لبنان.

وأكد في الوقت نفسه على رفض المجلس لأي تطاول على الدول الخليجية من الجانب اللبناني، موضحًا في تصريح تلفزيوني أن “المشكلة داخل لبنان، والجميع يرى هذه المشكلة بأنها مشكلة نخبة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب محلية، ويجب حلها داخل لبنان”، وفق ما ذكرت “الجريدة”.

يأتي هذا بعد إعلان وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، أن “لبنان يقع عليه عبء إثبات أن حزب الله يمكن أن يغيّر سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج العربية”.

وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان والدول الخليجية، على خلفية تصريحات مسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، طردت المملكة على أثرها السفير اللبناني واستدعت سفيرها في بيروت وتبعتها دول خليجية.

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