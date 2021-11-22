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«ميقاتي» يغرد في عيد الاستقلال.. وهذه رسالته للبنانيين

«ميقاتي» يغرد في عيد الاستقلال.. وهذه رسالته للبنانيين
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تواصل- فريق التحرير

وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، رسالة للبنانيين بمناسبة عيد الاستقلال.

وكتب ميقاتي على حسابه في تويتر: “ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم”.

وأضاف: “فعسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل.كل عيد استقلال وأنتم بخير”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وجه أمس أيضا رسالة للبنانين قائلا: “إن الأزمة التي استجدت مع المملكة وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي”.

وأضاف عون: “أؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج”.

وأوضح عون في كلمته: “أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة وعدد من دول الخليج وآمل أن يكون الحل قريباً”.

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